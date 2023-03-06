Sayın Siyasi Partilerimiz.

100 yıllık tarihi eşikte, deprem enkazı ve riski gölgesinde gelin bir ve beraber olalım, bırakalım bir kereliğine seçimlerde ayrı gayrılığı...

Sıkmayın canınızı masa dağıldı falan diye de. Bakın, enkaz altında hepimiz biriz, aynıyız. Evet, Cumhur ve Millet İttifakı oluşsun. “Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım”, Sn. Bahçeli’nin dediği gibi.

Buna ülke olarak da tarihi eşik olarak da mevcut koşullar olarak da mecburuz.

Erdoğan da eminim herkesi onore edip gerekli itibarı gösterir.

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Gelin, yapmayın etmeyin!.. Bir kereliğine... Fantezi, ütopya gibi ama pekala realize edebiliriz. Başarabiliriz. Ve tarihe ve nesillerimize de 2023 kuşağı atalarımız şeklinde nam bırakırız...

Atalarımız ne güzel demiş: Birlikten kuvvet doğar. Bir Türkiye yurttaşı olarak yalvarıyorum: Bir kereliğine...

2023 100. yılımızda şaha kalkalım beraberce... Bu asır Türkiye yüzyılımız olsun. Olacaksa böyle bir masamız olsun, Erdoğan’ın liderliğinde.

Anayasayı yazalım, deprem güvenli şehirler kuralım, sınırlarımızı ufuklarımızla belirleyelim...

Hep beraber Türkiyeyiz!.. Saygılarımla.