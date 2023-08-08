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Ekonomi Olacak iş değil gerçekten! Ayçiçek yağına 150 lira birden zam
Ekonomi

Olacak iş değil gerçekten! Ayçiçek yağına 150 lira birden zam

Yeniakit Publisher
2023-08-08 14:48:00 -
Olacak iş değil gerçekten! Ayçiçek yağına 150 lira birden zam

Gıda fiyatlarındaki sert yükselişler biraz durulurken Batman'daki toptancılar, ayçiçek yağına 150 lira birden zam yaptı.

Ayçiçeği yağ fiyatındaki artış sürüyor. Batman’daki gıda toptan satıcıları, daha önce 18 litresini 470 liradan sattıkları ay çiçeği fiyatını 620 TL’den satmaya başladı.

Batman Çağdaş'ta yer alan habere göre, gıda ürünleri içinde fiyatı en çok takip edilen ürünler arasında yer alan ayçiçeği yağının 18 litresi 620 liradan tezgaha çıkaran bazı esnaflar, “Ayçiçek yağının fiyatı yerinde durmuyor. Hemen her ay fiyat ayarlamasını yaptığımız ürünlerden biri de ayçiçeği yağıdır. Birçok müşterimiz 18 litrelik ayçiçeği yağı yerine 5 litrelik yağı almayı tercih ediyor” diye konuştular.

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