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Siyaset Öküz öldü ortaklık bozuldu! İYİ Partili Ümit Özlale, Tunç Soyer'e salladı
Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu! İYİ Partili Ümit Özlale, Tunç Soyer'e salladı

Yeniakit Publisher
2023-09-07 22:26:00 -
Öküz öldü ortaklık bozuldu! İYİ Partili Ümit Özlale, Tunç Soyer'e salladı

Son seçim sonrası ortaklığı ayıran iki parti arasında sürtüşmeler sürüyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 'İzmir'in yeniden dinamik, genç, hızlı, ticareti, üretimi, sanayiyi önceleyen şehir olmasını istiyorum.' diyerek CHP'li Tunç Soyer'i eleştirdi. Diğer taraftan İYİ Parti bazı şehirlerde kendi adaylarını açıklamaya başladı.

14-28 Mayıs seçimleri sonrası birbirine düşen İYİ Parti ve CHP arasında karşılıklı yerel seçim restleşmeleri sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yerel seçim çıkışıyla birlikte gözler İzmir için aday ilan ettiği Ümit Özlale'ye çevrildi. Özlale, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu ve Yavaş'ın üzerini çizdi

Meral Akşener geçtiğimiz günlerde, yerel seçimler için İstanbul ve Ankara'da kendi adayları ile gireceklerini dile getirdi. Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yaptı.

Meral Akşener, İzmir'de de CHP ile ortak aday çıkartmayacağını açık açık ilan etti. Ümit Özlale'nin ismini verdi. Akşener, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ümit Özlale ile çalışıyoruz. Kendisi de aday olduğunu biliyor" dedi.

Akşener'in sözleri sonrası, İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale sosyal medya hesabından #İzmirVarsaÜmitVar diyerek adaylık için açık mesaj verdi.

Soyer: Bizim için kayıp olmaz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, İYİ Parti'nin İzmir'de Ümit Özlale'yi aday göstermesinin kendileri için 'kayıp' olmayacağını söyledi.
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Özlale'den rakibine gönderme

Ümit Özlale katıldığı bir televizyon programında, rakibi Tunç Soyer'e ilk mesajını verdi. Özlale, "İYİ Parti'nin İzmir büyükşehir belediye başkanı adayıyım. Dünden itibaren bir İzmir milletvekili değil büyükşehir belediye başkanı adayı olarak İzmir sokaklarını arşınlamaya devam ediyorum. Aday olmak istediğimi sayın başkana ilettim. O da olumlu karşıladı" dedi.

İzmir'i daha iyi yöneteceğini belirten Özlale, İzmir'in sorunlarını sıraladı. Özlale, "İzmir'in giderek artan sorunları var. Bunlardan bir tanesi kentsel dönüşüm. İzmir'in yaşlanan yapı stoğu var. Giderek artan bir trafik problemi var." ifadelerini kullandı.

Özlale, "Kendimi, projelerimi ve donanımlarımı İzmir halkına anlatırsam buradan çıkacağıma inanıyorum. Bütün İzmir'in oyuna talibim. İttifakların içinde bulunduğu süreç bizi çok iyi bir yere götürmüyor." açıklamasında bulundu.

6'lı masanın seçimleri neden kaybettiğine de değinen Özlale, "Biz Millet İttifakı olarak neden kaybettik? Karar alma mekanizmalarında hatalar yapıldığı için. 6'lı Masa bir yerden sonra seçimi kazanacak değil de kaybedecek hareketleri yaptığı için biz seçimi kaybettik. Seçim sonrasında bütün seçmenlerde ciddi bir üzüntü, öfke ve ondan sonra bıkkınlık oluştu." dedi.

Kaynak: Habertürk

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