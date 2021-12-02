Öküz helvası tarifi, nasıl yapılır?
Öküz Helvası yöresel bir yemektir.
Öküz helvası nedir, nasıl yapılır? Alanya yöresine ait öküz helvası tarifi ve içindekiler....
Öküz Helvası için gerekli malzemeler:
2 su bardağı un
2 su bardağı üzüm pekmezi
3 yemek kaşığı tereyağı
Öküz Helvası Yapılışı:
Kısık ateşte tereyağı iyice kızdırılır, içerisine un ilave edilir. Ezilerek sürekli karıştırılıp, pembeleşinceye kadar kavrulur. İçerisine pekmez ilave edilir, un pekmezi çekinceye kadar karıştırılır. Ocaktan indirilerek sıcak sıcak top haline getirilir. Sıcak ya da soğuk tüketilir. Kazan yöresinde soğuk ikram edilir.