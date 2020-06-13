OKUYAY Konuşmaları 8'de "Üç Şehir Dört Proje" tanıtılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Yayıncılar Birliğinin hayata geçirdiği OKUYAY (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma) Platformunun destekleyeceği pilot projeler, "OKUYAY Konuşmaları 8"de tanıtılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu "Üç Şehir Dört Proje" başlıklı etkinlik Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşecek ve Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



Oturumda; Adana, Ankara ve İstanbul'da farklı hedef kitlelerine yönelik pilot projelerin yürütücüleri amaçlarını, yöntemlerini, faaliyetlerini ve uygulama alanlarını anlatacak.



Okuma Kültürü Anket ve STK Haritalaması sonrasında bir STK eğitimi düzenleyen OKUYAY Platformu, açılan başvurular sonucunda hibe almaya hak kazanan dört pilot projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.



Proje kapsamında Adana'dan Cemil Sobacı-Nöbetçi Kütüphane "Süper Okurlar", Ankara'dan Merve Yavuzdemir-Kütüp-Anne Platformu "Kütüphane Şehri", İstanbul'dan Gizem Kıygı-Şehir Dedektifi İnisiyatifi "İstanbul'u Okuyorum" ve Nilay Yılmaz "Sıradışı Meydan Okumalar" adlı projelerini tanıtacak.

Okuma kültürünü yaygınlaştırmak için çalışan STK ve aktif vatandaşlara ilham verecek pilot proje sunumları, 16 Haziran'da saat 18.30'da Zoom uygulaması üzerinden herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.