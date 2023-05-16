Okuyanlar gözlerine inanamadı! Hepten cozuttular! Cumhuriyet yazarı bunu yazdı

Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın seçimlerdeki açık başarısızlığını görmeyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel de halkın Tayyip Erdoğan'a verdiği yüzde 49'un üzerindeki desteğe burun kıvırdı.

"Züğürt tesellisi"nden öte gitmeyen yazısında, "Erdoğan 21 yıllık iktidarında ilk defa yenildi" gibi akıl sınırlarını zorlayan ifadeler kullanan Ağırel, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Farkında mısınız? Recep Tayyip Erdoğan 21 yıllık iktidarında ilk defa yenildi. Seçilemedi. Artık yeni mazbatasını alabilene kadar hükmü kesin bir cumhurbaşkanı değil.

Tabii alabilirse.

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Sosyal medyanın kendimizi kandırmasına da izin vermeyin. Nasıl seçimden önce zafer şarkıları söyleniyorsa şimdi olduğu kadar da büyük bir kayıp yaşanmadı.

(...) İktidar propagandası ikinci tur için zemin hazırlıyor.

Erdoğan’ın apar topar balkon konuşması yapmasının nedeni de böyle bir hava yaratmaktı. Balkon konuşmasında bile kesin bir zafer ilan edemeden sahneden ayrıldı.

Yaşanan duygu yoğunluğunu anlıyorum; 21 yıllık bir beklentinin, gündoğumunun eşiğindeyiz. Fakat biliyoruz ki günün en karanlık saatleri güneşin doğuma en yakın olduğu zamandır.

(...) Erdoğan ilk defa iktidar olamadı. Ve ikinci turda da ne kadar yüzde 49’luk bir oy da alsa zayıf olan taraf. Mesele süreci yönetememekten kaynaklanıyor."