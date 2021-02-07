  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Okurumuz anlattı! İşte sosyalist faşist öğretmenin vicdansızlığı
Gündem

Okurumuz anlattı! İşte sosyalist faşist öğretmenin vicdansızlığı

Gazetemiz Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yazısına yorum yapan bir okurumuz, başörtüsü düşmanlarının ne kadar faşist bir kafada olduğunu gösteren bir anısını paylaşması dikkat çekti ve "Şimdi o sadistler, hümanist oldu. Yasağı kaldıranlar ise güya faşist" tespitinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 21:05:00 -
Okurumuz anlattı! İşte sosyalist faşist öğretmenin vicdansızlığı

 yeniakit.com.tr 

Gazetemiz Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Şeyma kızımızın, Erdoğan’a üç teşekkür borcu!" başlıklı yazısında 

Ali İhsan Karahasanoğlu "İmam hatip lisesini bitirmiş, üniversite imtihanına başörtülü olarak girip Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nüne kaydını yaptırabilecek puanı almış, Şeyma kızımız." diye başladığı yazısında, "Şeyma kızımızın şu an Boğaziçi Üniversitesi’nde okuması (benim nezdimde Boğaziçi’nin bir önemi yok ama), kendisi için çok önemli ise.. Buna imkan hazırlayan Tayyip Erdoğan’a da bir teşekkür etmesi lazım." ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Okurumuzun şahit olduğu çarpıcı olay

Karahasanoğlu'nun yazısına yorum yapan bir okurumuz, başörtüsü düşmanlarının ne kadar faşist olduğunu gösteren bir anısını paylaşması dikkat çekti. 

Faşist başörtüsü düşmanı bir sol kafanın üniversite öğrencilerine yapmayı istediği alçaklığı anlatan okurumuz, "Şimdi o sadistler, hümanist oldu. Yasağı kaldıranlar ise güya faşist" tespitinde bulundu.

Okurumuz paylaştığı anısında şunları söyledi:

"Allah razı olsun, ağzınıza sağlık anlayana odun gibi dosdoğru sözler. Başörtüsü yasağının hala uygulandığı yıllardı. Sosyalist bir bayan öğretmen üniversite sınavına girecek başörtülü bayanların başörtülerini kafalarından hızlıca çekip çıkarmaktan bahsediyordu. Bunu yaparken çene altında örtüyü başa tuttan iğnenin yüzünü yırtma ihtimalini de odadakilere tuhaf bir keyifle anlatıyordu.

Şimdi o sadistler hümanist oldu, yasağı kaldıranlar ise güya faşist... Rabbim tüm şaşkınlara, yolunu kaybetmişlere hidayet nasip etsin."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu
Medya

İbo Show’a büyük şok! TRT’nin dizisi noktayı koydu

6 Şubat 2021 reyting sonuçlarına göre Star TV’de yayınlanan İbo Show büyük bir hüsrana uğradı. Reyting çekişmesinde TRT’nin sevilen dizisi h..
Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu
Gündem

Okul müdürü taşı gediğine oturttu! Boğaziçi provokatörleri kudurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nde çoğunluğu öğrenci olmayan kişilerin provokatif eylemleri sonucu başlayan olaylar büyüyor. Konuyla ilgili Tekirdağ'..
İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı
Siyaset

İYİ Partili ismin FETÖ sevdası! Takip etmeyi bırakamadı

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'nun, terörist elebaşı Fetullah Gülen'i sosyal medya hesabından takip etmeyi sürdürdüğü ortaya çık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay