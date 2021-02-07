Okurumuz anlattı! İşte sosyalist faşist öğretmenin vicdansızlığı

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Gazetemiz Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Şeyma kızımızın, Erdoğan’a üç teşekkür borcu!" başlıklı yazısında

Ali İhsan Karahasanoğlu "İmam hatip lisesini bitirmiş, üniversite imtihanına başörtülü olarak girip Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nüne kaydını yaptırabilecek puanı almış, Şeyma kızımız." diye başladığı yazısında, "Şeyma kızımızın şu an Boğaziçi Üniversitesi’nde okuması (benim nezdimde Boğaziçi’nin bir önemi yok ama), kendisi için çok önemli ise.. Buna imkan hazırlayan Tayyip Erdoğan’a da bir teşekkür etmesi lazım." ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Okurumuzun şahit olduğu çarpıcı olay

Karahasanoğlu'nun yazısına yorum yapan bir okurumuz, başörtüsü düşmanlarının ne kadar faşist olduğunu gösteren bir anısını paylaşması dikkat çekti.

Faşist başörtüsü düşmanı bir sol kafanın üniversite öğrencilerine yapmayı istediği alçaklığı anlatan okurumuz, "Şimdi o sadistler, hümanist oldu. Yasağı kaldıranlar ise güya faşist" tespitinde bulundu.

Okurumuz paylaştığı anısında şunları söyledi:

"Allah razı olsun, ağzınıza sağlık anlayana odun gibi dosdoğru sözler. Başörtüsü yasağının hala uygulandığı yıllardı. Sosyalist bir bayan öğretmen üniversite sınavına girecek başörtülü bayanların başörtülerini kafalarından hızlıca çekip çıkarmaktan bahsediyordu. Bunu yaparken çene altında örtüyü başa tuttan iğnenin yüzünü yırtma ihtimalini de odadakilere tuhaf bir keyifle anlatıyordu.

Şimdi o sadistler hümanist oldu, yasağı kaldıranlar ise güya faşist... Rabbim tüm şaşkınlara, yolunu kaybetmişlere hidayet nasip etsin."