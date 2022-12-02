Okumayı sevmeyen çocuğa nasıl davranmalı? Okuma kültürü, alışkanlığı nasıl kazandırılır, nasıl geliştirebiliriz? Makale

Kitap okuma alışkanlığı, okumayı öğrendikten sonra mutlu bir şekilde devam edebilmek için gereklidir. Bu alışkanlığı geliştirmek için çocuklara mümkün olduğunca erken kitaplarla tanıştırılmalıdır. Çocukları için kitap seçen ebeveynler, kitapların çocuklarının yaşına ve cinsiyetine uygun olup olmadığına dikkat etmelidir. Bu bağlamda, ebeveynler çocuklarına rehberlik eder. Evde bir kütüphane kurulmalı, çocuklara kitap ve oyuncaklar alınmalı ve en önemlisi kitaplar çocuklar tarafından okunmalıdır. Okuma alışkanlığının kazanılmasında okul, öğretmen, akran ilişkileri, kütüphane gibi çevresel faktörler önemli rol oynamaktadır.

Küçük yaştan itibaren kitaplara aşina olması önemli

Çocuğunuza küçük yaşlardan itibaren masallar okumak ve onu kitaplara alıştırmak önemlidir. Bilgisayarlar ve televizyonlar kitap okumanın önündeki önemli engellerdir. Aileler bilgisayar ve televizyon karşısında geçirilen zamanı sınırlayarak çocuklarına örnek olmalıdır.

Çocuk özgür olduğunda, oyalanmak için tablet veya bilgisayar yerine bir kitap bulabilmelidir. Bir çocuğun çevresinde ne kadar çok kitap ve okuyucu bulunursa, okuma alışkanlığı o kadar fazla olur. Doğum günleri ve diğer özel günlerde kitap hediye edilmesi veya satın alınması teşvik edilmeli ancak baskı yapılmamalıdır.

Çocukların okuma alışkanlığında aileden sonra öğretmenlerin etkisi büyüktür. Anaokulundan başlayarak tüm eğitim kurumları insanlara kitapları sevdirmek için çalışmalar yapmaktadır. Kitapçılara, kütüphanelere ve kitap fuarlarına ziyaretler düzenlenmelidir. Ev ödevine hazırlanan çocuklar araştırma için internetten ziyade kitaplara yönlendirilmelidir.

Küçük ama etkili yöntemler

Okuma süresini ayarlayın. Ailedeki herkes için uygun olan bir okuma saati seçin. Bu süre çocuğunuzun yatma saatinden hemen önce veya ödevlerini bitirdikten hemen sonra olabilir.

Evdeki herkesin rahat bir okuma köşesine sahip olduğundan ve herkesin okuduğu kitaplardan keyif aldığından emin olun. Bu aktiviteyi oturma odasındaki koltukta veya yemek masasında kısa bir süre için kullanabilirsiniz.

Birlikte bir Kitap okuyun. Ailenize okuması için sırayla bir kişi atayın. Dinleyicilere etkileşimli bir okuma deneyimi sağlayın. Dinleyicileri okuma etkinliğine dahil edin. Okumaya başlamadan önce başlık, yazar ve (varsa) çizer hakkında konuşun ve onlara kitabın gerçekte ne hakkında olduğu gibi çeşitli sorular sorun.

Kitap okumayı nasıl eğlenceli hale getirebilirim? kitap okuma etkinlikleri;

Beraber yapılacak kitap okuma aktivitesi keyifli bir hale getirilebilir:

a. Birbirinize yüksek sesle okuyabilirsiniz.

b. Okuduğunuz bölümlerin özetini diğer aile bireyleriyle paylaşabilirsiniz,

c. Okunan bir bölümü aile bireylerinden kendi hayal güçlerine göre değiştirmesini isteyebilirsiniz.

Okumayı sevmeyen çocuğa nasıl davranmalı

1- Doğumdan itibaren ona her gün aralıksız kitap okuyun. 2- Okul öncesi dönemindeki bir çocuğa kitap okurken canlandırmalar yapın. 3- Evinizde çocuk odasına ve salona olmak üzere 2 adet kütüphane yaptırın. 4- Her fırsatta kitap okuyun.