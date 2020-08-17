Okumayı doğru okuma

Eğitim bir insanın duygu dünyasını, öğretim ise fikir dünyasını yönetmek, şekil verip bir kalıba sokmaya çalışmaktır.

İnsanlık var olduğu müddetçe eğitim öğretim var olagelmiştir.

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem (a.s) tebaına bir peygamber olmakla beraber bir muallim ve de Cibril-i Emin’in talebesi idi.

Her insan haddizatında hem talebe hem de hocadır. Meselâ, bir kadın Allah (cc) kendisine evlat verince anne olur. Dünyaya gelen o çocuk sayesinde o insan anneliği öğrenir. Bu durumda çocuk annesinin hem öğrencisi hem de anneliği öğretmesi bakımından annesinin hocasıdır. Bir baba için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Özellikle iktisadi ve yönetim konularında bir erkek, çocuk sahibi olunca babalığı ve aile geçindirmeyi öğrenir.

Ayrıca ilahi kelam karşısında herkesin bila istisna öğrenci olduğunu da hatırdan çıkarmamak gerekir.

Fakat bugün, kitap okumaktan aciz, bir muallim tedrisinden geçmemiş, internet gezintisini ilmi faaliyet zanneden, ‘kopyala yapıştır’cı ve ‘okumayı yanlış okuyan’ bir kesim zuhur etti.

Unutmamak gerekir; okumak, bir diploma sahibi olmak veya kariyer yapmak düşüncesiyle olunca asıl maksadından uzaklaşmış, birileri için ilah, birileri için silah, birileri için de külâh olmaktan öteye geçmemiştir!

Takdir edersiniz ki, dava, vazife, gaye ve hizmet şuurundan uzak, “tutturulan” hukuk fakültesinden mezun olunca adaletin tesis ve temini güçleşecek, hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukuku gözetilecektir.

Mimar Sinan üniversitesinden mezun olunca Mimar Sinan olacağını zannedip, modern mimarinin içi boş cazibesine kapılarak, mimar ve mühendislikte Selçuklu ve Osmanlı’nın, insanın ruh ve beden dünyasını esas alan estetiği yerine ucube gibi gökdelenleri dikmek hangi şaire veya yazara ilham olmuş, hangi gönlü ve kitabı tezyin etmiştir?

Okuduğu iktisadi ilmi, kendisine burs desteği veren devlet ve hayır sahiplerinin hizmetine sunmak yerine, devlet ve milletini dolandırmada kullanan genç kardeşim belki bir miktar ilim sahibi olmuş fakat irfandan yoksun kalmıştır.

İslami ilimleri, Kur’an ve Sahih sünneti tahrif ve tahrip için kullanmak en hafif tabirle iblis mesleği değil de nedir?

İlim ve okumak araç değerlerdir. Müslüman olarak amaç değerimiz ise, Rabbimizin rızasıdır.

Ne vakit ki, araç değerlerimiz amaç değerin yerini alırsa işte o zaman nesiller okumayı yanlış anlayıp kitap ve bilgi hamalı haline gelir, etkisiz yetkiyle donanmış zavallılar olurlar.

Okumayı doğru okuma temennisiyle...

Selam ve dua ile

Salih KIRMIZI