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Yaşam Okulun korkuluklarına sıkışan köpek kurtarıldı
Yaşam

Okulun korkuluklarına sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'da okulun demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 19:19:00 -
Okulun korkuluklarına sıkışan köpek kurtarıldı

Şanlıurfa’da okulun demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarıldıktan sonra düşmemek için duvara sıkıca tutunması ve ekiplerin yardım etmesi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Mahalledeki okulun bahçe duvarında bulunan demir korkuluklarda sıkışan bir köpeği görenler yardımına koştu. Köpeği çıkaramayan mahalleli durumu itfaiyeye haber derdi.

Ekipler demirleri keserek köpeği kurtardı

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demirleri keserek köpeği kurtardı. Demirler kesildikten sonra köpeğin aşağı inerken düşmemek için duvara tutunması ve ekiplerin yardımcı olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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