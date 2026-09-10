Okulun ilk haftalarında enfeksiyonlar artabilir Uzman Güder'den antibiyotik uyarısı

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Uzmanı Latife Güder, okulların açılmasıyla çocuklarda görülebilecek enfeksiyonlara karşı aileleri uyardı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte hastalık belirtilerinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Güder, özellikle okulun ilk haftalarında enfeksiyonların artabileceğini dile getirdi.

Okul ortamındaki yakın temasın enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabildiğini anlatan Güder, eğitim döneminin başlangıcında üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülebildiğini aktardı. "Her burun akıntısı veya öksürük ciddi bir hastalık anlamına gelmez" diyen uzman, çocuğun genel durumunda belirgin bozulma varsa ailelerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Çocuklardaki enfeksiyonların önemli bölümü viral kaynaklı

Güder, çocuklarda görülen enfeksiyonların önemli bir bölümünün viral kaynaklı olduğunu ve bu hastalıklarda antibiyotiklerin faydası olmadığını anlattı: "Gereksiz antibiyotik kullanımı hem çocuğun sağlığı açısından istenmeyen sonuçlara yol açabilir hem de antibiyotik direncini artırabilir."

Okula dönüş için yalnızca ateşin düşmesinin yeterli olmayabileceğini, çocuğun genel durumunun da iyi olması gerektiğini kaydeden uzman, ateşli ve belirgin şekilde halsiz çocukların dinlenmesinin hem kendi iyileşmeleri hem de enfeksiyonun diğer çocuklara bulaşmasının önlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

El hijyeni küçük yaşlardan kazandırılmalı

Okul döneminde çocuklara el hijyeninin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini ifade eden Güder, el yıkama alışkanlığının yanı sıra kişisel eşyaların paylaşılmamasının ve sınıfların düzenli havalandırılmasının enfeksiyonların yayılmasını azaltmaya yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Düzenli uyku, yeterli sıvı tüketimi ve yaşa uygun dengeli beslenmenin genel sağlık açısından önemine değinen uzman, "Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla doktor önerisi olmadan çeşitli vitamin veya takviyelerin kullanılmasını ise önermiyoruz" ifadesini kullandı.

Çocuk hastalandığında öncelikle genel duruma bakılması gerektiğini anlatan Güder, davranışlarda belirgin değişiklik, nefes almakta güçlük veya sıvı alamama gibi önemli belirtiler görüldüğünde beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Ailelerin çocuklarının sağlık kontrollerini ve aşı takvimlerini düzenli şekilde takip etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.