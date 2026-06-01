Su satan çocuktan duygulandıran hareket! "Sen benim Türk bayrağımı taşıyorsun" dedi
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Eskişehir’de trafik ışığında su satan küçük çocuk, motosikletinin camında Türk bayrağı bulunan sürücüye su hediye etmek istedi. Çocuğun 'Sen benim Türk bayrağımı taşıyorsun' sözleriyle yaptığı teklif, kask kamerasına yansıdı.

Eskişehir’de trafik ışığında yaşanan kısa bir diyalog, izleyenleri duygulandırdı. İlginç olay, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi İsmet İnönü-1 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ışığının altında su satan küçük bir erkek çocuk, motosikletinin camında Türk bayrağı olan Cihan Biliroğlu'na, "Abi susamışsındır, sen benim Türk bayrağımı taşıyorsun" diyerek su hediye etmek istedi. Çocuk, sürücü bu teklifi kibarca geri çevirmeye çalışmasına rağmen suyu motosikletin üzerine koydu. Biliroğlu ise, suyu koyacak yeri olmadığını ve şişeyi yere düşürebileceğini ifade ederek çocuğu geri yanına çağırdı. Suyu iade eden Biliroğlu, çocuğa bir miktar harçlık da verdi.

 

Cihan Biliroğlu, "Böyle evlatlara ihtiyacımız var. Suyu alamadım, alsam belki elimden düşecekti, kazaya sebebiyet verecektim. Yine de onun gönlünü almak istedim. Kardeşimize suyu alamayacağımı, tutamayacağımı söyledim" dedi.

