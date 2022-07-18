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Eğitim Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitecek?
Eğitim

Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar eylül ayının kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2022-07-18 22:00:00 -
Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitecek?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, okullar eylül ayının kaçında açılacak?

Okulların açılmasına kaç gün var? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Okullar 12 Eylül Pazartesi günü açılacak. Anasınıfı ve 1.sınıf öğrencileri 5-9 Eylül’de uyum haftası sebebiyle okula bir hafta önce başlayacak.

Birinci ara tatil 14-18 Kasım tarihlerinde ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan tarihlerinde yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yapılacak.

Gelecek yıl okullar 16 Haziran 2023'te tatil olacak.

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