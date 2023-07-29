Okulları da zehirleyecekler! LGBT’lilerden ‘öğretmen’ ağı

Batılı ülkeler tarafından milyonlarca dolar fon aktarılan LGBT lobisi, Türkiye’de her alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye’de 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı verilen 'cinsiyetsizleştirme' projesini ve LGBT'yi yaygınlaştırmaya çalışan oluşumlar, okullara kadar sızdı.

LGBT'lilerden öğretmenlere eğitim

‘Öğretmen Ağı’ isimli bir oluşumun öğretmenlerle temasa geçerek öğrencilere kadar ulaşmaya çalıştığı belirlendi. Oluşumun, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” adı altında öğretmenleri eğitime tabi tuttuğu tespit edildi.

‘Öğretmen Ağı’ denilen yapının internet sitesinde yayımlanan etkinliklerde, LGBT’li eğitmenlerin öğretmenleri ‘toplumsal cinsiyet’ konusunda eğittiği belirlendi.

‘Değişim elçisi’ sıfatıyla okullarda propaganda

Üye öğretmenlere ‘değişim elçisi’ sıfatını takan oluşum, okullarda ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ adı altında kara propaganda yapması için teşvikte bulunuyor.

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"Toplumsal cinsiyet rolleri şiddete dönüşebiliyor"

Söz konusu oluşum, kendisini ‘trans erkek’ olarak tanımlayan Emirhan Deniz Çelebi’nin de dahil olduğu “Peki, ne kadar kapsayıcıyız?” başlıklı toplantı duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

“Okul; hem öğrenciler hem de öğretmenlerle farklı kimlikleri ve çeşitliliği içinde barındıran bir yapı. Hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi burada da toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen çeşitli kalıp yargılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Önce dilde başlayan bu söylemler sonrasında ayrımcılık, akran zorbalığı, cinsiyetçilik gibi sonuçlar doğurabiliyor ve bu beslenen toplumsal cinsiyet rolleri bir şiddet diline dönüşebiliyor. Peki, okullarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran bir dil inşa etmek nasıl mümkün? Öğretmenler bu kapsayıcı dilin inşası için sınıflarında neler yapabilir?

Bu sorular üzerine düşünmek için Öğretmen Ağı “Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Topluluğu” tarafından Değişim Elçileri’ne özel olarak hazırlanan “Peki, Ne Kadar Kapsayıcıyız?” etkinliğine davetlisiniz! 26 Nisan Çarşamba günü 20:00-21:30 saatleri arasında Zoom’dan çevrimiçi olarak gerçekleşecek etkinliğin konuşmacılığını Unilever Hakkaniyet, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Lideri Emirhan Deniz Çelebi ; moderatörlüğünü ise Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Büşra Nur Serdar üstleniyor. Sınıfta eşitlik ve kapsayıcılık için yapılabilecekler, öğrencinin iyi oluşunu ve güven hissini desteklemek, sınıfta ve okulda kapsayıcı bir dil var etmek gibi konuların konuşulacağı ve kendi kalıp yargılarımıza daha sorgulayıcı bir yerden yeniden bakacağımız etkinliğimizde buluşalım. Etkinliğe kaydolmak için aşağıdaki butona tıklamanız yeterli.”

"Okullarda duyarlılğı artırmak mümkün"

Mor Sertifika işbirliği ile düzenlenen “Okul İkliminde Toplumsal Cinsiyet” etkinliğinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Okul ve sınıflarda daha kapsayıcı, eşitlikçi ve her öğrencinin kendini güvende hissettiği bir ortamın oluşması toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilincin ve duyarlılığın artmasıyla mümkündür. Peki, okul ortamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda nasıl farkındalık yaratabiliriz?

Karşılaşmalar serisinin yenisi, “Okul İkliminde Toplumsal Cinsiyet” etkinliğinde okul ve sınıf ortamında toplumsal cinsiyet üzerine konuşacağız, ayrımcılığı önlemek için öğretmen ve idarecilere düşen görevlerden bahsedeceğiz, bir öğrenci bize açıldığında neler yapılması gerektiği üzerine düşüneceğiz. Mor Sertifika Programı’ndan Ceyda Karadaş ve Emirhan Deniz Çelebi’nin konuşmacılığında, Değişim Elçisi Sena Sarıbaş’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek olan etkinlikte 29 Eylül Çarşamba günü 19:00 - 22:30 saatleri arasında buluşalım."



İtiraf: 'Toplumsal cinsiyet' okul sıralarında şekilleniyor

Öğretmen Ağı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir tweette dikkat çeken ifadeler kullanıldığı gözlemlendi.

Küçük çocuklara yönelik "toplumsal cinsiyet eşitliği" propagandasının yapıldığı görülen paylaşımda, "çocukların şekillendirildiği" şu ifadelerle itiraf edildi:

"“Eşitlikçi Bir Teknoloji Eğitimi Mümkün Mü?” Başlıklı Karşılaşmalar Etkinliği başladı.

Kodluyoruz Derneği ile birlikte, ‘cinsiyet eşitliği’ odaklı kodlamayı keşfediyoruz

İstatistiki veri şuna işaret ediyor: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, okul sıralarında şekilleniyor.

Kodluyoruz Derneği, kadın ve erkek olmaktan bahsetmek yerine çocukların ilgi alanlarına odaklanmanın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor."

LGBT'li eğitmen: Devrimi kücük kücük yapacağız

LGBT derneği Kaos GL’ye 2017 yılında konuşan Emirhan Deniz Çelebi isimli eğitmen, dikkat çeken ifadeler kullandı. Cinsiyet ameliyatıyla erkek olan ve kendisini ‘trans erkek’ olarak tanımlayan LGBT gönüllüsü Çelebi, dönüşümü yavaş yavaş gerçekleştireceklerini belirtti.

Çevresinde ‘küçük küçük devrim yaptığını’ ifade eden Çelebi, “Nasıl olacak bu dönüşüm sence?” sorusunu şu sözlerle cevapladı:

“Dört koldan sarılarak olacak. Öğretmenlere eğitim vererek, şirketlerle çalışarak, terapistlerle atölyeler yaparak, Gökkuşağı Koalisyonu dediğimiz şeyin belki trans erkek versiyonunu yaparak başaracağız.”

Türkiye hakkında kara propaganda

2017 yılında 'fondaş' medyadan Bianet sitesine röportaj veren Çelebi'nin uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi kötüleyen konuşmalar yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber 7