Gündem Okullardaki ilahiye muhtıra verilen Türkiye'den külliyede ilahi dinleten Türkiye'ye
Gündem

Okullardaki ilahiye muhtıra verilen Türkiye'den külliyede ilahi dinleten Türkiye'ye

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahansaoğlu, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Türkiye ziyaretinin ardından Lübnan'a gitti. Papa'nın ziyareti kapsamında en dikkat çeken olay ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilahi dinletisi oldu.

Papa'ya dinletilen ilahi, Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.



Konuşmasında 27 Nisan e muhtırasını hatırlatan Karahansaoğlu şunları söyledi:

 

Şimdi 27 Nisan e muhtırasında ne deniliyor?

Bu faaliyetlere girişenler halkımızın kutsal dini duygularını, bu çabaları din kisvesi arkasına saklayarak siyasi amaçlarını gizlemeye çalışır.

Ankara'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ile aynı günde Kur'an okuma yarışması tertiplenmiş ancak duyarlı medya ve kamuoyu baskıları sonucu bu faaliyet iptal edilmiş.

Not edin, Saadet Partiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alkış tuttuğu o 27 Nisan e muhtırasında Kur'an okuma yarışmasının iptal edildiğini 27 Nisan muhtırasının da Yaşar Büyükhanıt Genelkurmay Başkanı sıfatıyla övünçle anlatıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi de bunu alkışlıyordu. Devam ediyorlar. Diyorlar ki 'Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başındaki kişi o tarihteki Şanlıurfa'da Mardin, Gaziantep, Diyarbakır illerinden gelen bazı grupların da katılımıyla o saatte yataklarında olması gereken ve yaşları ile uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş'

Ya biz bugünlerden geçtik geldik okulda ilahi okutulmasına karşı muhtıra verilen darbe yapılmaya kalkışılan bir Türkiye'de bugün külliyede Papa'ya ilahi dinletiyor.

