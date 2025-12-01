  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi 6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım
Ekonomi

6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapacak 6. sondaj gemisinin çarşamba günü Mersin'de olacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Şu anda Mersin Taşucu'nda 5'inci gemimiz gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak 6. gemimiz inşallah çarşamba günü Mersin'de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık operasyona ihtiyaç var. ondan sonra Karadeniz'de görevine başlayacak. Mevcut üretimimizi artırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında 6 tane yeni sondaj planlıyoruz.

Keşif amaçlı özellikle Doğu Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de Batı Karadeniz'de ümit var olduğumuz lokasyonlarda yeni gemimizle beraber sondaj yapacak."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!
Gündem

Halil Konakcı'dan Papa ziyaretini eleştiren laik kitleye: Ya sizin papanız değil mi o, sevinmeniz lazım!

Umre dönüşü Papa'nın Türkiye ziyareti üzerinden kendisine yüklenen laik Kemalist tayfaya cevap veren Halil Konakcı, "Papa gibi yaşayanlar, P..
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz
Ekonomi

Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz

Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, gıdaya erişim, üretici kârlılığı ve ithalata bağımlılık konusunda sert uyarılar yaparak, Türkiye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23