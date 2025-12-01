6. sondaj gemisi geliyor! Enerji bağımsızlığında dev adım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapacak 6. sondaj gemisinin çarşamba günü Mersin'de olacağını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuyla ilgili şunları söyledi:
"Şu anda Mersin Taşucu'nda 5'inci gemimiz gelmişti. Şimdi Karadeniz'de görev yapacak 6. gemimiz inşallah çarşamba günü Mersin'de olacak. Yaklaşık 1-2 aylık operasyona ihtiyaç var. ondan sonra Karadeniz'de görevine başlayacak. Mevcut üretimimizi artırmanın yanında Karadeniz'de 2026 yılında 6 tane yeni sondaj planlıyoruz.
Keşif amaçlı özellikle Doğu Karadeniz'de, Orta Karadeniz'de Batı Karadeniz'de ümit var olduğumuz lokasyonlarda yeni gemimizle beraber sondaj yapacak."