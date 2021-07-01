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Eğitim Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlıyor?
Eğitim

Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlıyor?

Telafi eğitimi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? sorusu merak kazandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan aksaklıkları giderebilmek adına yaz mevsimi boyunca uygulanacak telafi eğitimi programını açıkladı. Öğrenciler, tüm dönem boyunca TRT EBA üzerinden gerçekleştirilen uzakta eğitim sürecini tamamladı ve 2 Temmuz günü yıl son buluyor. Peki, MEB telafi eğitimi ne zaman başlıyor?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 19:38:00 -
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlıyor?

Telafi eğitimi, pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim almasının ardından geliştirilen; fiziksel, sosyal, duygusal, akademik ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik plandır. 2021 telafi eğitimi zorunlu mu, kimler katılabilir?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı başlıyor. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitim programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.Öğrenciler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Buna göre telafi eğitimi gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak.

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