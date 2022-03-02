Okullarda maske takma zorunluluğu bitti mi? Öğrencilerin öğretmenlerin maske takması zorunlu mu?
Öğrenciler okullarda maske takacak mı? Koronavirüs salgınında gelinen noktanın değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve öğretmenler ise maske zorunluluğunun okullarda kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı. Okullarda maske takmak zorunlu mu?
Milyonların merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?
Okullarda maske takma zorunluluğu bitti mi? Öğrencilerin öğretmenlerin maske takması zorunlu mu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı. Bakan Koca açıklamalarında, “Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek” dedi.
Bakan Koca, "Sağlık kuruluşları, toplu taşıma ve okulların kapalı alanlarında maske takmaya devam edeceğiz" dedi.