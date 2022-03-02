  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullarda maske takma zorunluluğu bitti mi? Öğrencilerin öğretmenlerin maske takması zorunlu mu?
Eğitim

Okullarda maske takma zorunluluğu bitti mi? Öğrencilerin öğretmenlerin maske takması zorunlu mu?

Öğrenciler okullarda maske takacak mı? Koronavirüs salgınında gelinen noktanın değerlendirildiği Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve öğretmenler ise maske zorunluluğunun okullarda kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı. Okullarda maske takmak zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 18:50:00 - 2022-03-02 18:53:57
Okullarda maske takma zorunluluğu bitti mi? Öğrencilerin öğretmenlerin maske takması zorunlu mu?

Milyonların merakla beklediği Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maske zorunluluğuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, okullarda maske zorunluluğu kaldırıldı mı?

Okullarda maske takma zorunluluğu bitti mi? Öğrencilerin öğretmenlerin maske takması zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı. Bakan Koca açıklamalarında, “Artık açık havada maske zorunluluğu kalkıyor. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise mesafe kuralına uyuluyorsa maske artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek” dedi.

Bakan Koca, "Sağlık kuruluşları, toplu taşıma ve okulların kapalı alanlarında maske takmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay