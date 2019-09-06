Okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı

Kilis’te, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala okullardaki güvenlik ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunun ele alındığı bir toplantı yapıldı.

Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde 2019- 2020 Eğitim Öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Okullardaki güvenlik ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunun ele alındığı toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, daire amir ve müdürleri ile okul müdürleri katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ile Kilis Valisi Recep Soytürk, birer konuşma yaptı.