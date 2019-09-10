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Okullara güvenlik alımı ne zaman yapılacak? | 2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman?

Özel güvenlik alımı ilanı için vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Okullara güvenlik alımları İŞKUR TYP kapsamına dahil edildi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte, güvenlik olarak çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru takvimini araştırıyor.. Peki, okullara güvenlik alımı ne zaman yapılacak? 2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

10 Eylül 2019 Salı 18:39
Okullara güvenlik alımı ne zaman yapılacak? | 2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman?

Özel güvenlik alımı ilanı için vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Okullara güvenlik alımları İŞKUR TYP kapsamına dahil edildi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması ile birlikte, güvenlik olarak çalışmak isteyen vatandaşlar başvuru takvimini araştırıyor.. Peki, okullara güvenlik alımı ne zaman yapılacak? 2019 İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

Okullara güvenlik alımı ne zaman yapılacak?

Okullar 9 Eylül'de 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için açıldı. İŞKUR'u güvenlik alımı açıklamasının ardından vatandaşlar alımların ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Ancak, alımların hangi tarihte yapılacağı bildirilmedi. Tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte yayımlanan o duyuru:

"AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 8 - (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP'lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz."

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür."

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:39
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