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Eğitim Okullar yüz yüze mi olacak son dakika | Okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Okullar yüz yüze mi olacak son dakika | Okullar ne zaman açılacak?

Okullar uzaktan eğitimle mi açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle okullar geride kalan sürede bir açılıp bir kapandı. Hem eğitimciler hem de sağlık çalışanları artık okulların kapalı kalmaması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunuyor. Son olarak konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan önemli bir açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze mi açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 13:07:00 -
Okullar yüz yüze mi olacak son dakika | Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle bir buçuk yıl boyunca salgının seyrine göre okullar kimi zaman açıldı kimi zaman kapandı. Milyonlar okulların yüz yüze açılmasını arzu ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman nasıl açılacak?

Okullar yüz yüze mi olacak son dakika | Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" dedi.

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