Koronavirüs salgını sebebiyle bir buçuk yıl boyunca salgının seyrine göre okullar kimi zaman açıldı kimi zaman kapandı. Milyonlar okulların yüz yüze açılmasını arzu ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman nasıl açılacak?

Okullar yüz yüze mi olacak son dakika | Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından okulların açılış tarihiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, “Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" dedi.