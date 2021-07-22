Son bir buçuk yıldır okullar adeta boş kaldı. Milyonlarca öğrenci pandemi sebebiyle uzaktan eğitime devam etti. Okullar zaman zaman açılsa da salgın sebebiyle çoğu aile çocuklarını yüz yüze eğitime göndermedi. 2 Temmuz’da 2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erdi. 5 Temmuz’da telafi eğitimi yüz yüze olarak başladı. Telafi eğitimi 31 Ağustos’ta sona erecek. Milyonlar, 2021-2022 eğitim öğretim yılının yüz yüze mi uzaktan mı olacağını araştırıyor.

Okullar yüz yüze mi olacak? Bu sene yüz yüze eğitim olur mu?

22 Temmuz’da vaka sayısı 9 bin 586 olarak açıklandı. Bu rakamları ardından pek çok kişi okulların yüz yüze açılıp açılmayacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim öğretim yılının 6 Eylül’de yüz yüze başlayacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği Okul Sağlığı Çalışma Grubu önümüzdeki Eylül ayında, “Okullar Açılsın” çağrısı yaptı.