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Eğitim Okullar yüz yüze mi açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?
Eğitim

Okullar yüz yüze mi açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

Okullar eylül ayında mı açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle son 1,5 yıldır milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitime birlikte sürdürdü. Vakaların yoğun olduğu dönemlerde okullar kapalı durumdaydı. Son günlerdeki vaka artışları sebebiyle aileler “Okullar açılmayacak mı?’ sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, bu sene okullar ayın kaçında açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-21 14:25:00 -
Okullar yüz yüze mi açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim oldu. Salın sebebiyle okullar genelde kapalıydı ve eğitim uzaktan sürdü. 2021-2022 eğitim öğretim yılının nasıl ne zaman başlayacağı merak konusu. Peki, okullar ne zaman ayın kaçında açılacak?

Okullar yüz yüze mi açılacak? Okullar ne zaman açılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okulları açacağız. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” açıklaması yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

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