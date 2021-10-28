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Eğitim Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman başlayacak kaç gün sürecek? Son yıllarda yarıyıl tatilinin yanı sıra ara tatil uygulaması da devreye girdi. Milyonlarca öğrenci ‘Ara tatil ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Kasım ayı tatili ne zaman? Ara tatilde kaç gün okul yok?

Yeniakit Publisher
2021-10-28 22:06:00 -
Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman?

Öğrenciler ve veliler kasım ayına kısa bir süre kala ara tatilin ne zamana denk geldiğini araştırmaya başladı. Peki, ara tatile ne kadar kaldı? Ara tatil ne zaman?

Okullar ne zaman tatil olacak? Ara tatil ne zaman?

Öğrenciler zorlu eğitim öğretim yılında tatilleri büyük bir heyecanla bekliyor. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında. Ancak okullar 12 Kasım Cuma kapanacak ve hafta sonlarıyla birlikte tatil 9 gün olacak. 19 Kasım ise Cuma gününe denk geliyor. 20-21 Kasım hafta sonu olduğu için öğrenciler 22 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.

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