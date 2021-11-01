Okullar ne zaman tatil olacak 2021? İlk ara tatil ne zaman?
Kasım ara tatili ne zaman? 1. dönem ara tatil tarihi. İlk dönem ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? 2021 2022 birinci dönem ara tatil ne zaman girecek? Ara tatil kaç gün olacak? soruları milyonlarca öğrenci ve veli tarafınan şu sıralar bir hayli merak ediliyor. Kasım ayının girmesiyle birlikte ilk dönem ara tatil ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimini açıkladı. İşte MEB 2021 2022 il ata tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve okulların kapanış tarihleri.
Korona salgını nedeniyle uzun bir aradan sonra milyonlarca öğrenci 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başladı. Okullar ne zaman kapanacak? Eğitim, tüm kademelerde haftada 5 gün yapılmakta. 6 Eylül’den itibaren ders başı yapan öğrenciler kısa da olsa ara tatil dönemi ile dinlenme fırsatı bucak. Yarıyıl tatili ne zaman? 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi...
İlk ara ara tatil ne zaman?
2021 2022 eğitim öğretimi yılı birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci ara tatil ne zaman?
2. Ara Tatil 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak
2022 yaz tatili ne zaman?
17 Haziran Cuma Günü 2021-2022 eğitim öğretim yılı sona erecek.