Okullar ne zaman tatil olacak 2021? İlk ara tatil ne zaman?

Kasım ara tatili ne zaman? 1. dönem ara tatil tarihi. İlk dönem ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? 2021 2022 birinci dönem ara tatil ne zaman girecek? Ara tatil kaç gün olacak? soruları milyonlarca öğrenci ve veli tarafınan şu sıralar bir hayli merak ediliyor. Kasım ayının girmesiyle birlikte ilk dönem ara tatil ne zaman başlayacağı sorgulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimini açıkladı. İşte MEB 2021 2022 il ata tatil, yarıyıl tatili, ikinci ara tatil ve okulların kapanış tarihleri.