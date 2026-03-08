Okullar ne zaman tatil? 2. ara tatil ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci ve veli ikinci ara tatilin tarihlerini araştırmaya başladı... MEB takvimine göre okullar ne zaman ara tatile girecek? Peki, Ramazan Bayramı ile ara tatil birleşti mi?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvimle birlikte mart ayında yapılacak ara tatilin tarihleri netleşti. İşte, detaylar…
2. ara tatil ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre ikinci dönem ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Ara tatil 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 23 Mart Pazartesi günü ders başı yapacak.
Ara tatil Ramazan Bayramı ile aynı haftaya mı denk geliyor?
2026 yılında Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü olacak.
Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.
