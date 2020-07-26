Koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart’ta okullar kapatıldı. 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran’da sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos Pazartesi günü okulların açılacağını duyurdu. Ancak sürecin salgınla ilişkili olduğu ve her türlü senaryoya hazırlanıldığı ifade edildi. Peki, okullar tüm illerde açılacak mı?

Okullar ne zaman açılıyor? | Dersler kaç dakika olacak son durum

Hürriyet'te yer alan haberde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı, okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa nasıl olacağı gibi konularda pandeminin seyrine göre Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda karar vereceklerini söyledi. Selçuk, "Vaka sayısı kaç olursa açacaksınız?" sorusuna, "Bizim için bir rakam yok. Bilim Kurulu'nun tavsiyesine uyacağız. Ama her türlü ihtimale karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birkaç senaryo üzerinde duruyoruz" dedi.

Selçuk, "Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek” diye konuştu.

Seyreltilmiş eğitim modeline göre, okulda verilen temel derslerin saatlerinin de düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, matematik haftalık 6 saat ise 4 saati okulda, 2 saati de EBA üzerinden verilecek. 40 dakika olan ders saatlerinin de 30 dakikaya çekilmesi, sınıfta kalma süresinin azaltılması üzerinde de çalışıldığı öğrenildi.

Okullar ayın kaçında açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ile gönderdiği genelgede 2020-2021 eğitim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. 22 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Öğrenciler yarıyıl tatiline 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 tarihinde bitecek.

2020-2021 eğitim yılında ikinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak. İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan tarihinde uygulanacak. Okullar 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacak.