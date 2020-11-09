Kasım ayında okullar açılacak mı? | Koronavirüs salgını ekonomiden, eğitime pek çok alanı etkiledi. 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. Alınan tedbirlerle 21 Eylül’den itibaren sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti. Öğrenciler haftanın belli günlerinde okula gidiyor diğer günlerde ise uzaktan eğitimle derslerine katılıyor. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okula döndü. Peki, diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?

Okullar ne zaman açılacak? | Okullar kasım ayında açılıyor mu?

6.,7.,10. ve 11. sınıflar henüz yüz yüze eğitime geçmedi. Milyonlarca öğrenci ve veli açılmayan sınıflarda eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz” açıklaması yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 2 Kasım’ın ardından üç haftalık sürecin değerlendirileceğini ifade etmişti. Kulislerde konuşulan ise 6.,7.,10. ve 11. sınıfların 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime geçeceği yönünde.

Bilindiği üzere birinci ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında olacak. Öğrenciler için dersler 23 Kasım’da başlayacak.