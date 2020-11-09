  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okullar ne zaman açılacak? | Okullar kasım ayında açılıyor mu?
Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? | Okullar kasım ayında açılıyor mu?

6.,7.,10., 11. sınıflar ne zaman açılıyor? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos 1pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler haftada 2 gün okula gidiyor 3 gün ise uzaktan eğitim devam ediyor. Peki, 6. sınıflar ne zaman okula gidecek? | Açılmayan sınıflar ne zaman açılacak? | 7. sınıflar okula ne zaman başlayacak? | 10. sınıflar okula ne zaman gidecek? | 11. sınıflar hangi gün okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 15:24:00 -
Okullar ne zaman açılacak? | Okullar kasım ayında açılıyor mu?

Kasım ayında okullar açılacak mı? | Koronavirüs salgını ekonomiden, eğitime pek çok alanı etkiledi. 23 Mart-19 Haziran tarihleri arasında 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle başladı. Alınan tedbirlerle 21 Eylül’den itibaren sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime geçti. Öğrenciler haftanın belli günlerinde okula gidiyor diğer günlerde ise uzaktan eğitimle derslerine katılıyor. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okula döndü. Peki, diğer sınıflar ne zaman okula gidecek?

Okullar ne zaman açılacak? | Okullar kasım ayında açılıyor mu?

6.,7.,10. ve 11. sınıflar henüz yüz yüze eğitime geçmedi. Milyonlarca öğrenci ve veli açılmayan sınıflarda eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Salgının seyrine göre önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarını değerlendireceğiz” açıklaması yapmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise 2 Kasım’ın ardından üç haftalık sürecin değerlendirileceğini ifade etmişti. Kulislerde konuşulan ise 6.,7.,10. ve 11. sınıfların 23 Kasım’dan itibaren yüz yüze eğitime geçeceği yönünde.

Bilindiği üzere birinci ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında olacak. Öğrenciler için dersler 23 Kasım’da başlayacak.

2021 LGS ne zaman? | LGS 2021 ne zaman yapılacak?
2021 LGS ne zaman? | LGS 2021 ne zaman yapılacak?

Eğitim

2021 LGS ne zaman? | LGS 2021 ne zaman yapılacak?

YKS ne zaman? | 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak?
YKS ne zaman? | 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Eğitim

YKS ne zaman? | 2021 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı
Gündem

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37..
Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım
Gündem

Yerli imkanlarla geliştirilen motor için geri sayım

Millî ve yerli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk Turbodizel İnsansız Hava Aracı Motoru PD-170 teslimat için gün sayıyor.

Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay