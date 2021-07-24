Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk tarih verip duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "yüz yüze eğitim" süreciyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir."