Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak? 2021 - 2022 yılında okullar ne zaman başlayacak? LGS sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Lise adayları sonucunu öğrenir öğrenmez lise araştırmasına başladı. Aynı zamanda okullar ne zaman açılacak 2021 araması büyük ilgi gördü. Peki, okullar önümüzdeki yıl ne zaman açılacak?
2021-2022 okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak?
2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak.
İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak.
17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.