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Eğitim

Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Okulların açılacağı tarih milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim öğretime ara verilmesi ve ardından uzaktan eğitim ile sürecin devam etmesi kararı alınmıştı. Peki, normalleşme sürecine geçişle birlikte okullar 1 Haziran’da açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:42:00 -
Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran Pazartesi günü okullar açılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih ile ilgili oldukça önemli bilgiler vermişti. Virüsün yayılımını azaltmak adına alınan kararlarla birlikte bir süredir uzaktan eğitim süreci devam ediyor. İşte Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamada yer alan bazı detaylar şu şekilde.

Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk’un açıklamasında yer alan bilgilere göre okulların covid-19 verilerine bakılarak açılıp açılmamasına karar verilebileceği söylenebilir. Bu nedenle 1 Haziran’da okulların açılıp açılmayacağı da yine önümüzdeki günlerde yanıt bulacak.

 

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