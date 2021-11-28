Tam kapanma Türkiye’de olacak mı? Aralık 2019’da ortala çıkan koronavirüs salgınıyla mücadele aynı hızıyla sürüyor. Aşılarla birlikte salgının sona ermesi beklenirken kaygı verici haber Güney Afrika’dan geldi. 32 ayrı mutasyonun bulunduğu omicron bir diğer ismiyle nu varyantı ortaya çıktı. Henüz bu varyant ülkemizde olmasa da pek çok Avrupa ülkesinde tespit edildi. Pek çok kişi varyantın ardından yasakların dönüp dönmeyeceğini araştırmaya başladı.

Okullar kapanacak mı? Yeni varyant yüzünden okullar kapanır mı?

Okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak konusu. Söz konusu varyant henüz ülkemizde görülmedi. Türkiye’de yaygın olan mutasyonun delta olduğu ifade ediliyor. Yüz yüze eğitim ya da yasaklara ilişkin henüz bir açıklama yok. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer daha önce yaptıkları açıklamalarda bundan sonra okulların kapatılmayacağını ifade etmişti.