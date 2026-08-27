Okullar için geri sayım: İlk ders zili 14 Eylül'de çalıyor

Milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Buna göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Salı günü başlayacak, okullarda birinci dönem zili 14 Eylül Pazartesi çalacak ve ilk dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yeni döneme ilk kez adım atacak minikler için ayrı bir hazırlık süreci işletilecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül'de "uyum eğitimleri" gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik çalışmaları yapılacak.

Tatil takvimi de netleşti:

Birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayıp 20 Kasım Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027'de başlayıp 5 Şubat 2027'de tamamlanacak, ikinci dönemin ilk zili 8 Şubat 2027 Pazartesi çalacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihlerinde olacak. Eğitim yılı, öğrencilerin 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerini almasıyla sona erecek.