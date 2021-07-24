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Eğitim Okullar ayın kaçında açılacak?
Eğitim

Okullar ayın kaçında açılacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son 1,5 yıldır öğrenciler çoğunlukla uzaktan eğitime katıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde veliler ‘Okullar ne zaman açılacak?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, bu sene uzaktan eğitim olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-24 11:41:00 -
Okullar ayın kaçında açılacak?

Okulların bu yıl yüz yüze eğitimle başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Hem eğitimciler hem de veliler öğrencilerin artık okullarına kavuşması gerektiğini ifade ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ayın kaçında açılacak?

Milyonlar okulların ne zaman açılacağını, eğitimin yüz yüze olup olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

1.sınıf öğrencileri için okullar uyum süreci sebebiyle 31 Ağustos 2021’de başlayacak.

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