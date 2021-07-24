Okulların bu yıl yüz yüze eğitimle başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Hem eğitimciler hem de veliler öğrencilerin artık okullarına kavuşması gerektiğini ifade ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar ayın kaçında açılacak?

Milyonlar okulların ne zaman açılacağını, eğitimin yüz yüze olup olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

1.sınıf öğrencileri için okullar uyum süreci sebebiyle 31 Ağustos 2021’de başlayacak.