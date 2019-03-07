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Okullar Arası Yıldızlar Futbol İl Birinciliği tamamlandı

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Okullar arası Yıldız Kız ve Erkekler Futbol İl Birinciliği" sona erdi.

07 Mart 2019 Perşembe 11:54
Okullar Arası Yıldızlar Futbol İl Birinciliği tamamlandı

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen "Okullar arası Yıldız Kız ve Erkekler Futbol İl Birinciliği" sona erdi.


Gündüz Tekin Onay Stadında yapılan, turnuvaya 52’si erkeklerde olmak üzere toplam 67 takım katıldı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar sonunda Kızlarda Ramazanoğlu Ortaokulu şampiyon olurken, Erkeklerde aynı başarıyı İstiklal Ortaokulu yakaladı.


Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi futbol ülkemizde 1 numaralı spor dalıdır. Bunun neticesi olarak gençlerimizin en çok rağbet ettiği branş olmaktadır. Okul sporlarında her geçen yıl takım ve sporcu bazında artan katılım sayısı bizleri mutlu etmekte. Gençliğimizin zararlı alışkanlıklardan uzak durarak spor yapmaya yönelmeleri aileleri kadar bizleri de umutlandıran bir gelişmedir. Buradan ben spor kulüplerimize de teşekkür etmek istiyorum. İmkanlarını zorlayarak çocuklarımıza spor eğitimi vermekteler. Baktığımız zaman okul takımlarında oynayan gençlerimizin çoğunluğu bir spor kulübünün alt yapı oyuncusu. Dolayısıyla okullarımız adeta kulüplerin alt yapısı gibi."


Müsabakalar sonununda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Okul Sporları Şefi Ramazan Bahadır ve okulların beden eğitimi öğretmenleri verdi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:54
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