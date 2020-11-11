Ara tatil olacak mı? Ara tatil ne zaman? Okullar ilk ara tatile ne zaman girecek? Soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ara tatile ne zaman gireceğine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar ara tatile ne zaman girecek? İlk dönem ara tatil ne zaman?