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Eğitim Okullar ara tatile ne zaman girecek? İlk dönem ara tatil ne zaman?
Eğitim

Okullar ara tatile ne zaman girecek? İlk dönem ara tatil ne zaman?

Ara tatil olacak mı? Ara tatil ne zaman? Okullar ilk ara tatile ne zaman girecek? Soruları hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ara tatile ne zaman gireceğine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki okullar ara tatile ne zaman girecek? İlk dönem ara tatil ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:33:00 - 2020-11-11 11:35:05
Okullar ara tatile ne zaman girecek? İlk dönem ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, sosyal medya üzerinden ilk dönem ara tatil açıklaması yaptı Bakan Selçuk açıklamasında ’”’Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

 

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