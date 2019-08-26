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Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine dikkat

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların adres bilgilerinin olmasının şart olduğunu belirtirken, ürünlere geçen seneye göre minimum yüzde 15 oranında zam olduğunu söyledi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:04
Okullar açılıyor, kırtasiye ürünlerine dikkat

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların adres bilgilerinin olmasının şart olduğunu belirtirken, ürünlere geçen seneye göre minimum yüzde 15 oranında zam olduğunu söyledi.



2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül tarihinde başlayacak. Okul alışverişinde kırtasiye ürünleri önemli rol oynarken, ürünlerin kalitesi vefiyatları veliler için önemli etkenlerin başında geliyor. Kırtasiye alışverişine çıkacak veliler için İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe önerilerde ve uyarılarda bulundu.



"Marka, menşei, imalatçı ve ithalatçı firmaların adres bilgileri olmalar şart"


Kırtasiye malzemesi alacak olan velilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda konuşan Yavuz Tekçe, "Almış oldukları ürünlerde; marka, menşei, imalatçı ve ithalatçı firmaların adres bilgileri olmalar şart. Türk malı, TSE, CE ve N11 belgeleri aramaları şarttır. Yani markası belli olmayan, üretici firmanın adresi ve ulaşım bilgileri belli olmayan ürünleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Alınan ürünler bilindik marka olması lazım. Ürünlerde kanserojen madde içermeyen ve ’çocukların sağlığına zararlı maddeler içermez’ ibareleri olması lazım. Bilindik markalar sağlık testin geçmişlerdir. Bu markalarda adres bilgileri ve uyarılar yer almaktadır" dedi.



"Yabancı menşeli oyun hamurları Türk malı kadar güvenli değil"


Kırtasiye malzemelerini sağlığa zararı konusunda bilgilendirme yapan Tekçe, "Piritat; kırtasiye malzemelerindeki sistemi yumuşatmak için kullanılıyor. Bunlar çocuklara ileride sağlık problemi çıkartıyor. Kanseri kadar yol açabiliyor. Çocukların en çok kullandığı malzemeler arasında oyun hamuru var. Pastane mantığı ile yapılmış, gıda boyasıyla üretilmiş ve Türk malı oyun hamurlarını tercih edilmesi lazım. Yabancı menşeli oyun hamurları Türk malı kadar güvenli değil" şeklinde konuştu.



Güvenli satış noktaları


Velilere güvenli satış noktaları konusunda tavsiyelerde bulunanTekçe, "Güvenli satış noktalarında alışveriş yapsınlar. Çünkü bu güvenli kırtasiyeler, denetleme kurumu tarafından denetleniyor. Sağlığa zararlı ve markası belli olmayan bütün ürünler toplatılmış vaziyettedir. Velileri özellikler güvenli satış noktalarına davet ediyoruz. İstanbul’daki tüm kırtasiyelerimize güvenli satış noktaları oluşturduk. Güvenli satış noktalarında çocukların sağlığı için kanserojen madde içermeyen ve tamamen sağlıklı ürünler yer alıyor" diye konuştu.



"Birinci sınıf öğrenciler için minimum 200 TL gözden çıkarılmalı"


Kırtasiye maliyetleri hakkında bilgi veren Tekçe, "Birinci sınıfa başlayan bir öğrencimiz, Türk malı ve yerli üretim alışverişi yapması içi minimum 200 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Tabii bu durum birinci sınıflar için. Her bir üst sınıf için 50 lira farkı gözden çıkarmak gerekiyor. Bunun yanında velilerimiz marka ürünleri tercih ettikleri zaman pahalı ürünlerle karşılaşıyorlar. Ama yerli üretim ve güvenilir markalarda çanta, kalem, suluk gibi kırtasiye ürünleri mevcuttur. İthal mala çok fazla önem vermiyoruz. Ana sınıfında öğrencilerimiz 9 aylık ihtiyaçlarını birden aldıkları için masrafları biraz daha fazla oluyor. Ana sınıfında alınan öğrenciler malzemeyi bir kere alıyor ve 9 ay boyunca kullanıyor. Bu yüzden ana sınıfının masrafı 400-500 TL’yi buluyor’’ açıklamasında bulundu.



"Kırtasiye malzemelerinde geçen seneye göre minimum yüzde 15 oranında zam oldu"


Tekçe sözlerini şöyle tamamladı: "Kırtasiye ürünlerinde son 2 seneye kadar yüzde 75 ithal ürün varken, yurt dışından gelen fonlarla beraber yerli üretim daha çok artmaya başladı. Artık Türkiye’de de kırtasiye malzemesi üretiliyor hatta ihracat bile yapmaya başladık. Kırtasiye malzemelerinde geçen seneye göre minimum yüzde 15 oranında zam oldu".

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:04
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