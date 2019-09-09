Okullar açıldı! İşte 2019 2020 eğitim takvimi! 2019 2020 Eğitim Öğretim yılı 9 Eylül 2019'da (bugün) açıldı. İşte, 2019 2020 eğitim takvimi. Okullar ne zaman tatil olacak?

2019 2020 Eğitim Öğretim yılı 9 Eylül 2019'da (bugün) açıldı. İşte, 2019 2020 eğitim takvimi. Okullar ne zaman tatil olacak? Yurdun dört bir yanında 2019 2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da (bugün) açıldı. Milyonlarca öğrenci okullara koşarken şimdiden 2019 2020 eğitim takvimi merak edilmeye başlandı. İşte, merak ettiğiniz "Okullar ne zaman tatil olacak?" sorusunun cevabı. Okullar ne zaman tatil olacak? 2019 2020 eğitim öğretim sezonunda ilk kez ara tatil uygulaması gerçekleştirilecek. Bu da sömestr dışında da öğrencilerin kısa tatiller yapacağı anlamına geliyor. Ara tatiller ne zaman olacak? 9 Eylül'de başlayan okullar 18 Kasım'da ara tatile girecek. 18 Kasım'da başlayan ara tatil 22 Kasım 2019'da ona erecek. 15 tatili ne zaman? 20 Ocak 2020'de başlayacak yarıyıl tatili 3 Şubat 2020'de tamamlanacak. Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapmış olacak. 2020 ara tatili ne zaman? 2019 2020 eğitim öğretim yılında ilk kez uygulanacak ara tatiller öğrencileri şimdiden heyecanlandırdı. 2019 2020 eğitim yılının ikinci ara tatili 6 Nisan 2020'de başlayıp 10 Nisan 2020'de sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte ikinci ara tatil 9 gün olacak.

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