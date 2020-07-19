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Eğitim

Okullar 31 Ağustos'ta açılmayacak mı? | Okulların açılacağı tarih son durum

Okullar ne zaman açılacak 2020-2021 | Milli Eğitim Bakanlığı 31 Ağustos’ta açılacağını duyurdu. Ancak vaka sayıları sebebiyle veliler okulların durumunun ne zaman netleşeceğini merak ediyor. Pek çok kişi “31 Ağustos’ta okullar açılacak mı?” , “Okullar ne zaman açılır?” , “Okullar ayın kaçında açılacak 2020” konularını araştırıyor. İşte, okulların açılacağı tarih son durum.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:35:00 -
Okullar 31 Ağustos'ta açılmayacak mı? | Okulların açılacağı tarih son durum

Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran’da noktalandı. Uzaktan eğitimin sona ermesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı için programını yayınladı. Açıklamada okulların 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk salgının durumuna göre okulların açılacağı tarihin revize edilebileceğini belirtmişti. İşte, detaylar.

Okullar 31 Ağustos'ta açılmayacak mı? | Okulların açılacağı tarih son durum

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, CNN Türk canlı yayınında okulların ne zaman açılacağına yönelik açıklama yaptı.

Öztürk, "Okul olayı ve kurban bayramı olayı ayrıntılı şekilde gündem olarak konuşulmadı. Ama ister açılsın, ister tam tersi açılmasın. Cumhurbaşkanımız kurban bayramı için sokağa çıkma yasağı düşünmediklerini açıkladı. Ama bunlar o kadar anlık olaylar ki. Bunların ikisi de gündeme gelmiş değil, şu an tartışılıyor. Eğitimde bir karma-hibride gidiş var. Online ve yüz yüze olarak planlıyor. Ama bunun ilköğretim ve lisede nasıl olacağıyla ilgili bilim kurulu önerilerini sunar, onlar da nasıl uygulanacağını ortaya koyarlar" dedi.

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