Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran’da noktalandı. Uzaktan eğitimin sona ermesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 eğitim öğretim yılı için programını yayınladı. Açıklamada okulların 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk salgının durumuna göre okulların açılacağı tarihin revize edilebileceğini belirtmişti. İşte, detaylar.

Okullar 31 Ağustos'ta açılmayacak mı? | Okulların açılacağı tarih son durum

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, CNN Türk canlı yayınında okulların ne zaman açılacağına yönelik açıklama yaptı.

Öztürk, "Okul olayı ve kurban bayramı olayı ayrıntılı şekilde gündem olarak konuşulmadı. Ama ister açılsın, ister tam tersi açılmasın. Cumhurbaşkanımız kurban bayramı için sokağa çıkma yasağı düşünmediklerini açıkladı. Ama bunlar o kadar anlık olaylar ki. Bunların ikisi de gündeme gelmiş değil, şu an tartışılıyor. Eğitimde bir karma-hibride gidiş var. Online ve yüz yüze olarak planlıyor. Ama bunun ilköğretim ve lisede nasıl olacağıyla ilgili bilim kurulu önerilerini sunar, onlar da nasıl uygulanacağını ortaya koyarlar" dedi.