Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? | Koronavirüs salgını sağlık ve ekonomi kadar tüm dünyada eğitimi de olumsuz etkiledi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı pandemi sebebiyle uzaktan eğitimle başladı. Alınan tedbirlerle 21 Eylül’den itibaren kademeli eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıf öğrencileri okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

Okullar 23 Kasım'da mı açılacak? | Açılmayan sınıflar ne zaman okula gidecek?

Milyonlarca öğrenci ve veli diğer sınıfların ne zaman yüz yüze eğitime geçeceğini araştırıyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda açılmayan sınıflarla ilgili karar alınacağını söylemişti. Ancak okulların açılacağı tarih hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda salgının seyrine göre Bilim Kurulu önerilerine göre karar alınacağını belirtmişti. Kulislerde 6.,7.,10. ve 11. sınıfların 23 Kasım’da yüz yüze eğitime geçeceği konuşuluyor.