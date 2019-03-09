Okuldan kaçan gençlerden iki gündür haber alınamıyor Rize'de derse girmeyerek okuldan kaçan iki öğrenciden iki gündür haber alınamıyor.

Rize’nin Çayeli ilçesinde 15 yaşındaki Arif Gültekin ve Bedirhan Keskin’den 2 gündür haber alınamıyor. MOBESE kayıtları inceleniyor İlçede eğitim veren Barboros Endüstri Meslek Lisesi’nde derse girmeyerek okuldan çıkan Arif Gültekin (15) ve Bedirhan Keskin (15) eve dönmedi. Çocuklarının eve gelmemesi sonucu aileleri polise haber verdi. MOBESE ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis 2 liseli gencin 2 gün önce plakası belirlenmeyen bir araca binerek Rize istikametinde ilçeden ayrıldıklarını belirledi. Gençlerin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.