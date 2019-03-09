Okuldan kaçan gençlerden iki gündür haber alınamıyor
Rize'de derse girmeyerek okuldan kaçan iki öğrenciden iki gündür haber alınamıyor.09 Mart 2019 Cumartesi 17:01
Rize’nin Çayeli ilçesinde 15 yaşındaki Arif Gültekin ve Bedirhan Keskin’den 2 gündür haber alınamıyor.
MOBESE kayıtları inceleniyor
İlçede eğitim veren Barboros Endüstri Meslek Lisesi’nde derse girmeyerek okuldan çıkan Arif Gültekin (15) ve Bedirhan Keskin (15) eve dönmedi. Çocuklarının eve gelmemesi sonucu aileleri polise haber verdi. MOBESE ve çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis 2 liseli gencin 2 gün önce plakası belirlenmeyen bir araca binerek Rize istikametinde ilçeden ayrıldıklarını belirledi. Gençlerin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.
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