Gündem Okuldaki çocuklarına yemek götürüyordu! Otomobil kaldırımda ezdi!
Gündem

Okuldaki çocuklarına yemek götürüyordu! Otomobil kaldırımda ezdi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Okuldaki çocuklarına yemek götürüyordu! Otomobil kaldırımda ezdi!

İzmir’in Torbalı ilçesinde kaldırıma çıkan bir otomobilin çarptığı 45 yaşındaki 3 çocuk annesi Burcu Tek yaşamını yitirdi. Burcu Tek'in, okuldaki çocuklarına yemek götürmek için evden çıktığı öğrenildi.

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Kuşçuburun Mahallesi’nde öğle saatlerinde Y.B.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma savruldu. Otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen Burcu Tek’e ardından park halindeki başka bir araca çarptı. 3 çocuk annesi Tek olay yerinde yaşamını yitirdi. Burcu Tek'in, okuldaki çocuklarına yemek götürmek için evden çıktığı öğrenildi.

YOLU KAPATAN MAHALLELİYE MÜDAHALE

Kazanın ardından mahalleli, bölgede sık sık kaza meydana geldiğini söyleyerek yolu trafiğe kapattı.

İlçe kaymakamının mahalleye gelmesini beklediklerini belirten grup, jandarma ve trafik polisleri tarafından yolu açmaları konusunda uyarıldı. Daha sonra mahalleli ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Ekipler, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Y.B. gözaltına alındı.

 

