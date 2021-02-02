Okulda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat’tan itibaren köy okullarının açılacağını, 8. ve 12.sınıflar ile ilkokullar ve özel eğiti okullarındaki eğitimin 1 Mart’tan itibaren başlayacağının müjdesini verdi. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart’tan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetileceğinin mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek."