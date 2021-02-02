  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okulda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Eğitim

Okulda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Merakla beklenen okulların ne zaman açılacağı ile ilgili merak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla giderildi. 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline çıkan ve 15 Şubat’ta ders başı yapacak olan öğrenciler yarıyıl tatili sonrası yüz yüze eğitimle mi yoksa yine uzaktan eğitimle mi devam edileceğini merak ediyordu. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında okulların ne zaman ve ne şeklide açılacağına ilişkin karar çıktı. Peki hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar en zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:35:00 - 2021-02-02 09:36:15
Okulda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat’tan itibaren köy okullarının açılacağını, 8. ve 12.sınıflar ile ilkokullar ve özel eğiti okullarındaki eğitimin 1 Mart’tan itibaren başlayacağının müjdesini verdi. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart’tan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetileceğinin mesajını verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek."

Okullar ne zaman kapacak? Yaz tatili ne zaman?
Okullar ne zaman kapacak? Yaz tatili ne zaman?

Eğitim

Okullar ne zaman kapacak? Yaz tatili ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum
Gündem

Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum

Nevşin Mengü, Youtube yayınında kullandığı ifadelerle sosyal medyada 'bu kadın acilen bir psikiyatriste tedavi olmalı' yorumlarına neden old..
Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı
Dünya

Rusya ve Hizbullah çok sayıda ekip gönderiyor! Abdullah Ağar, kritik Türkiye detayını paylaştı

Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı bölgeye çok sayıda ekip gönderdi. Suriye'de işler bir hayli karışık hale gelirken T..
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki işgal girişimine müdahale edildi

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek yürüyüş yaparak polise saldıranlar rektörlük binasını ablukaya alınca polis ekipler..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay