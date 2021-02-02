Okulda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?
Merakla beklenen okulların ne zaman açılacağı ile ilgili merak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla giderildi. 22 Ocak’ta yarıyıl tatiline çıkan ve 15 Şubat’ta ders başı yapacak olan öğrenciler yarıyıl tatili sonrası yüz yüze eğitimle mi yoksa yine uzaktan eğitimle mi devam edileceğini merak ediyordu. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısında okulların ne zaman ve ne şeklide açılacağına ilişkin karar çıktı. Peki hangi sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Okullar en zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimle ilgili tarih verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Şubat’tan itibaren köy okullarının açılacağını, 8. ve 12.sınıflar ile ilkokullar ve özel eğiti okullarındaki eğitimin 1 Mart’tan itibaren başlayacağının müjdesini verdi. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart’tan itibaren bazı kısıtlamaların gevşetileceğinin mesajını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi: "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklara başlanacak. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar sürdürülecek."