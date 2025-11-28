  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Anneye 7,2 milyar lira destek

Arsızların orduevine girişi yasaklandı

İmdaaat. Gazeteci susturuluyor! Danıştay emeklisi savcıya koşmuş!

Kırmızı bültenle aranan suçlular Türkiye'ye iade edildi! Bakan Yerlikaya: “Bir bir yakalayıp geri getireceğiz”

Fondaş medyadan ‘vicdansız aklama’

CHP’nin emanetçi lideri Özgür Özel her fırsatta milli medyayı yargılayacağız nutukları atıyor! Gazeteciyi çürütmek de küfürbazı kollamak da CHP’nin işi

Direnme hakkı mı, darbe çağrısı mı? Murat Alan'dan Cumhuriyet yazarına sert tepki

Konut seferberliğinde yeni eşik! Bakan Kurum rakamları açıkladı!

Dolandırıcılar durmak bilmiyor. 37 kişi 1,2 milyon kaptırdı Son hedefleri TOKİ

Ordularını Bayraktar TB2'lerle donattılar! Kardeş ülkede ‘Güç Günü’ kutlandı
Yerel Okulda yaşanan acı an! 11 yaşındaki öğrenciden kötü haber geldi
Yerel

Okulda yaşanan acı an! 11 yaşındaki öğrenciden kötü haber geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Okulda yaşanan acı an! 11 yaşındaki öğrenciden kötü haber geldi

Ordu’nun Ünye ilçesinde derste aniden rahatsızlanan 6’ncı sınıf öğrencisi Suat Ermiş, tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını kaybetti. Okulda büyük üzüntüye yol açan olay sonrası soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde ders esnasında fenalaşan 6'ncı sınıf öğrencisi Suat Ermiş (11), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ünye İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Ders esnasında sınıfta fenalaşan Suat Ermiş, yere yığıldı. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Öğretmeninin kalp masajı yaptığı Ermiş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Suat Ermiş, yaşamını yitirdi. Ermiş'in kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Yaptığı akıl almaz deney sonu oldu! Ünlü fenomen, uykusunda öldü
Yaptığı akıl almaz deney sonu oldu! Ünlü fenomen, uykusunda öldü

Dünya

Yaptığı akıl almaz deney sonu oldu! Ünlü fenomen, uykusunda öldü

CHP’li Başarır’ın çakarlı aracı tartışmaya neden oldu! Aracından bakın kim çıktı
CHP’li Başarır’ın çakarlı aracı tartışmaya neden oldu! Aracından bakın kim çıktı

Gündem

CHP’li Başarır’ın çakarlı aracı tartışmaya neden oldu! Aracından bakın kim çıktı

İşsizlik rakamları belli oldu! TÜİK verileri paylaştı!
İşsizlik rakamları belli oldu! TÜİK verileri paylaştı!

Ekonomi

İşsizlik rakamları belli oldu! TÜİK verileri paylaştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23