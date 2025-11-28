İstanbul'da 1022 gözaltı!

İstanbul genelinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı "Huzur İstanbul" uygulamalarında, aralarında çeşitli suçlardan arananların da bulunduğu toplam 1022 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmalar, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda dün iki farklı zaman diliminde yürütüldü.

Uygulamanın ilk bölümü 20.00 ile 22.00 saatleri arasında yapıldı. Kent genelinde belirlenen 209 sabit noktada 1425 polis görev alırken, ekiplere bir helikopter ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da havadan ve denizden destek sağladı.

İkinci aşama ise 22.00–23.59 saatleri arasında sürdürüldü. Bu bölümde 1271 personel, umuma açık işletmelere yönelik denetimlerde bulundu.

Toplamda 363 bin 329 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Aralarında haklarında arama kararı bulunan 528 kişinin de olduğu 1022 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 26 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı silah, 10 tüfek, 58 mermi, 1052 gram uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 520 lira ile 100 euroya el konuldu.

Ekipler, kent genelinde 190 umuma açık iş yerini kontrol etti.

Trafik uygulamalarında ise 38 bin 206 araç ile 273 motosiklet denetlendi; 2 bin 571 araç ve motosiklet hakkında işlem yapıldı, 8 sürücüye ceza uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.

Toplam trafik cezası miktarı 534 bin 766 lira olarak kaydedildi.