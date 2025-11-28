Arsızların orduevine girişi yasaklandı

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Milli Savunma Bakanlığı’nın C-130 askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askerin kimlik bilgilerini resmi açıklamadan önce sosyal medya hesaplarında yayınlayan postal sevici emekli komutanların orduevlerine girişlerini yasaklaması ve haklarında suç duyurusunda bulunulması olumlu yankı buldu. Karar, ‘güvenlik uzmanı’ kisvesine bürünerek, fonlu kanallara çıkıp duran ve hem iktidarı hem devleti yıpratmak için çırpınan komutan eskilerini şoke ederken toplumdan destek geldi.

Akit’e konuşan emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları ise, şunları söyledi: “MSB’yi kutluyorum. Yerinde bir karar. Uçağımızın düşmesi hepimizin yüreğini yaktı. Elim vaka hassas olmayı gerektirir. 20 evladımızın şehadet şerbeti içtiği facia iktidara vurmak, devleti güç durumda bırakmak için kullanılamaz. Böyle elim vakalar siyasete alet edilemez. CHP’nin fonladığı kanallarda çıkan, sosyal ağlarda paylaşım yapıp duran emekli komutanların sorumlu davranmamaları ve alelacele şehitlerin kimliklerini ilan etmeleri sorumsuzluktur. Bunların devletin ve ordunun hassasiyetlerini hiçe saymaları mesuliyetsizliktir. Devlet ve ordu hepimizin. O nedenle ilk olarak devletten gelecek açıklama beklenmeli. Sır mahiyetinde olan verileri ifşa etmekten kaçınılmalı. Aileleri de düşünmek gerek. Bir ananın, babanın evladının şehit olduğunu TV’den öğrendiği takdirde büyük acı çekeceği muhakkaktır. Bu anaya, babaya usulünce gidileceği bile bile böyle bir yola tevessül etmek art niyetliliktir. Buna kimsenin hakkı yoktur. Emekli komutanlar hata etmiştirler. Allah muhafaza yarın savaşa girsek neler yaparlar? Bu konularda duyarlı olmak lâzım. 20 aileye ateş düşmüş. O ateşe benzinle gitmek bedhahlıktır.”

Kaynak: Yeniakit