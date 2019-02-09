Okulda merdiven boşluğuna düşen yemek şirketi çalışanı kadın öldü Konya'nın Meram ilçesinde okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı kadın, 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Konya’nın Meram ilçesinde özel okulda düzenlenecek yemek için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı (41), 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.



Olay, saat 16.00 sıralarında Armağan Mahallesi Yenice Sokak’ta bulunan özel okulda meydana geldi. Okulda düzenlenecek akşam yemeği için hazırlık yapan yemek şirketi çalışanı Hatice Söbücovalı, iddiaya göre 4’üncü katta hazırlık yaptığı sırada merdiven boşluğuna düştü. Sesi duyan diğer çalışanlar, Söbücovalı’yı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine okula gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Hatice Söbücovalı’nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin okulda yaptığı incelemenin ardından Söbücovalı’nın cansız bedeni otopsi için Numune Hastanesi morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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