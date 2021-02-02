Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Sağlık çalışanlarının ardından bakım evlerinde kalan ve çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş ve üstü aşılanmaya başladı. 90 yaş üstünün ardından 85 yaş ve üstü, 80 yaş ve üstü aşılandı. Şu anda ise 75 yaş ve üstü kişiler randevu alarak aşılanıyor. Peki, öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Okulda çalışan personel aşılanacak mı? Okul görevlileri ne zaman aşı olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart’tan itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlayacağını belirtti. Aşı çalışmaları hakkında ise Bakan Selçuk, “,Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır” dedi.

Öğretmenlerin aşılanmasına önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Bu kapsamda yalnızca öğretmenler değil okullarda çalışan personeller de aşılanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun belirlediği takvime göre öğretmenler aşı takviminde ikinci grupta yer alıyor. Ülkemizde birinci grup aşılamaları sürüyor.