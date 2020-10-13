  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar
Aktüel

Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar

Kastamonu'da 8. sınıf öğrencileri uzun bir aradan sonra okullarında yüz yüze eğitime başlamayı deneyler yaparak kutladı - Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Kamil Doğanay: - "İlk günü öğrencilerimizle uzun zamandır yapamadığımız deneyleri yapmak için fırsat olarak gördük"

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:31:11 -
Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir okula gidemeyen 8. sınıf öğrencileri, okullarında yüz yüze eğitimin başlamasını deney yaparak kutladı.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, örgün eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla ilk gün sınıflarında "DNA Sterilizasyonu", "Güneşin pili ile mevsimler", "Köpük bombası" ve "Su roketi" deneyleri yaptı.

Fen bilgisi öğretmeni Kamil Doğanay, AA muhabirine, yeniden öğrencilerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Uzaktan eğitim döneminde çeşitli deneyler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Doğanay, derslerin yüz yüze olduğu kadar zevkli geçmediğini kaydetti.

- "İlk dersimizi deneyle açmayı istedik"

Uzun süredir okulların kapalı olduğuna işaret eden Doğanay, "11 Mart'tan itibaren okulumuz salgın nedeniyle kapalıydı. Bu süreçte öğrencilerimizle dersleri internet aracılığıyla canlı olarak ve EBA üzerinden yaptık. 12 Ekim itibarıyla ilk kez yüz yüze derslere başladık. İlk günü öğrencilerimizle uzun zamandır yapamadığımız deneyleri yapmak için fırsat olarak gördük. İlk dersimizi deneyle açmayı istedik. Öğrencilerimizle internet platformu zoom ya da EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz derslerde yapamadığımız deneyleri bu ortamda yüz yüze yaptık." diye konuştu.

Doğanay, ilk günün çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Hem onlar eğlendi hem de daha etkili öğrenmeleri sağlandı." dedi.

Öğrenci Erva Kaya ise okulların açılmasının mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Uzun zaman sonra okullar açıldı ve bugün okulumuzun açılışını deneyler yaparak kutladık. Çok mutluyum. İnşallah bir an önce salgın biter ve herkes okuluna, derslerine kavuşur. Okulda deney yapmayı çok özlemişiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu
Ekonomi

O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu.
Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı
Gündem

Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama ..
Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı
Dünya

Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı

Aile kurumunu yok etmekle suçlanan İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da sert bir şekilde eleştiriliyor. Polonya bunun iç..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay