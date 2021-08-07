Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 16 yaş ve üstü tüm bireylere korona aşısı yapılıyor. Uygulanan aşı miktarı 75 milyon dozu geçti. Aileler, yüz yüze eğitim başlamadan önce “Çocuklar aşı olacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Okula gidecek olan çocuklar aşılanacak mı? Okullar açılmadan çocuklar aşılanmalı mı?

DSÖ Covid-uzman komitesi üyesi Dr. Katherine O'Brien, okulların açık kalması gerektiğini belirterek, "Gençlerin veya çocukların okula devam etmeleri için aşı olma zorunluluğu yoktur” diye konuştu.

Çocukların aşı olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Pek çok ülkede 12 yaş üstüne aşı yapılıyor. Çin’de ise 3 yaş üstüne Sinovac aşısı yapılıyor. Ülkemizde çocukların aşı olup olmayacağına yönelik Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklama yapması bekleniyor.