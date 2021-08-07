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Sağlık Okula gidecek olan çocuklar aşılanacak mı? Okullar açılmadan çocuklar aşılanmalı mı?
Sağlık

Okula gidecek olan çocuklar aşılanacak mı? Okullar açılmadan çocuklar aşılanmalı mı?

16 yaş altı ne zaman aşılanacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 75 milyon dozu aşkın aşı uygulandı. Salgından dolayı ülkemizde 1,5 yıldır genellikle uzaktan eğitim sürdürüldü. 6 Eylül’de yüz yüze eğitimin başlanması bekleniyor. Aileler, okular açılmadan çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, okullar açılana kadar çocuklara aşı yapılacak mı? İlkokul çocuklarına aşı yapılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-07 14:56:00 -
Okula gidecek olan çocuklar aşılanacak mı? Okullar açılmadan çocuklar aşılanmalı mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 16 yaş ve üstü tüm bireylere korona aşısı yapılıyor. Uygulanan aşı miktarı 75 milyon dozu geçti. Aileler, yüz yüze eğitim başlamadan önce “Çocuklar aşı olacak mı?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Okula gidecek olan çocuklar aşılanacak mı? Okullar açılmadan çocuklar aşılanmalı mı?

DSÖ Covid-uzman komitesi üyesi Dr. Katherine O'Brien, okulların açık kalması gerektiğini belirterek, "Gençlerin veya çocukların okula devam etmeleri için aşı olma zorunluluğu yoktur” diye konuştu.

Çocukların aşı olup olmayacağına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Pek çok ülkede 12 yaş üstüne aşı yapılıyor. Çin’de ise 3 yaş üstüne Sinovac aşısı yapılıyor. Ülkemizde çocukların aşı olup olmayacağına yönelik Sağlık Bakanlığı’nın bir açıklama yapması bekleniyor.  

Tek doz aşı korur mu? Aşı olan başkasına korona bulaştırır mı?
Tek doz aşı korur mu? Aşı olan başkasına korona bulaştırır mı?

Sağlık

Tek doz aşı korur mu? Aşı olan başkasına korona bulaştırır mı?

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